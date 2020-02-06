Игорь Руденя поучаствовал в обсуждении подготовки кадров в Кремле

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:08:50+03:00

В Москве состоялось расширенное заседание президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию

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Повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы и развитие высшего образования. Этот вопрос обсуждался на совместном заседании президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию. Его сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве провёл Владимир Путин.

Одним из его участников стал наш губернатор Игорь Руденя. Напомним, что недавно глава тверского региона был включен в президиум Госсовета.

Владимир Путин сказал, что стране нужны новые решения по укреплению высшей школы регионах.

– Уже с 2021 года – причём ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах, – пояснил Президент. – За четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 млрд рублей.

От учебных заведений ждут более сильной ориентации на подготовку востребованных для экономики страны кадров.

Губернатор Игорь Руденя после заседания дал комментарий журналистам. В частности, глава региона отметил, что решением Госсовета закреплена областная инициатива. Речь идет об участие субъектов в финансировании дополнительных бюджетных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU