2020-01-27T20:10:00+03:00
Политика

Губернатор Тверской области включён в обновленный состав президиума Госсовета РФ

Плановую ротацию совещательного органа провёл Президент России
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя вошёл в состав президиума Госсовета РФ. Фото: пресс-служба ПТОИгорь Руденя вошёл в состав президиума Госсовета РФ. Фото: пресс-служба ПТО
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Владимир Путин подписал распоряжение о включение губернатора Тверской области Игоря Рудени в президиум Государственного совета РФ. Вместе с главой тверского региона в его состав вошли еще семь глав субъектов Российской Федерации.

Государственный совет РФ – совещательный орган при главе государства. Президиум Госсовета обновляется раз в полгода. Он состоит из восьми человек и предназначен для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний, состоит из восьми человек.

15 января Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции России.

Добавим, что помимо губернатора Тверской области в новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской области и Сахалина Вадим Шумков и Валерий Лимаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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