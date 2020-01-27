Губернатор Тверской области включён в обновленный состав президиума Госсовета РФ
Владимир Путин подписал распоряжение о включение губернатора Тверской области Игоря Рудени в президиум Государственного совета РФ. Вместе с главой тверского региона в его состав вошли еще семь глав субъектов Российской Федерации.
Государственный совет РФ – совещательный орган при главе государства. Президиум Госсовета обновляется раз в полгода. Он состоит из восьми человек и предназначен для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний, состоит из восьми человек.
15 января Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции России.
Добавим, что помимо губернатора Тверской области в новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской области и Сахалина Вадим Шумков и Валерий Лимаренко.
ИСТОЧНИК KP.RU