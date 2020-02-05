Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен Алексей Давыдов
Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен проректор по региональному развитию здравоохранения Алексей Давыдов. О его назначении стало известно 5 февраля.
Алексей Давыдов - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области.
Исполнять обазанности он будет во время следствия по делу ректора Леси Чичановской.
Напомним, Чичановскую подозревают в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 285 УК РФ.
На время следствия решением Московского районного суда она отстранена от занимаемой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU