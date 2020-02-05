Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен Алексей Давыдов

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:59:32+03:00

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Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен проректор по региональному развитию здравоохранения Алексей Давыдов. О его назначении стало известно 5 февраля.

Алексей Давыдов - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области.

Исполнять обазанности он будет во время следствия по делу ректора Леси Чичановской.

Напомним, Чичановскую подозревают в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

На время следствия решением Московского районного суда она отстранена от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU