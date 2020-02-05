В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам
Перед судом предстал житель Торопецкого района. В ходе следствия было установлено, что в период с 1 по 10 февраля 2018 года, находясь в Мурманской области, мужчина купил через Интернет водительское удостоверение за 40 тыс. рублей.
В июле 2019 года, употребив алкогольные напитки, он решил доехать до заправки, но по пути был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Тогда и выяснилось, что удостоверение поддельное.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал 38-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU