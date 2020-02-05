2020-02-05T15:47:26+03:00
Общество

В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам

Мужчине придется заплатить 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области осудили за поддльные водительские права Фото: архив "КП"Жителя Тверской области осудили за поддльные водительские права Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал житель Торопецкого района. В ходе следствия было установлено, что в период с 1 по 10 февраля 2018 года, находясь в Мурманской области, мужчина купил через Интернет водительское удостоверение за 40 тыс. рублей.

В июле 2019 года, употребив алкогольные напитки, он решил доехать до заправки, но по пути был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Тогда и выяснилось, что удостоверение поддельное.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал 38-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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