2020-02-05T15:13:39+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней

Женщина скончалась
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мужчина избил и надругался над пожилой женщинойВ Тверской области мужчина избил и надругался над пожилой женщинойФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Тверской областной суд поступило дело 45-летнего ранее судимого жителя Западной Двины, обвиняемого в совершении преступлений по ч.1 ст.139, п. «б» ч.2 ст. 132, п.п. «в,д,к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Из обвинительного заключения следует, что в ночь на 13 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из домов по ул. Береговая города Западная Двина.

В ответ на требования 78-летней хозяйки покинуть дом, мужчина избил ее, совершил иные действия сексуального характера.

Хозяйка дома скончалась тем же днем.

Судебное заседание по данному делу состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке
В твороге из Тверской области нашли фермент, который может вызвать болезнь Альцгеймера
В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам
Двое молодых людей обокрали приусадебный участок жителя Тверской области
"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ
В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы
В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней
В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа
Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"
Администрация Твери рассказала о ходе строительства социальных объектов
Житель Твери попался на краже продуктов из гипермаркета
В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья
В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой