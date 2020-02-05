В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней
В Тверской областной суд поступило дело 45-летнего ранее судимого жителя Западной Двины, обвиняемого в совершении преступлений по ч.1 ст.139, п. «б» ч.2 ст. 132, п.п. «в,д,к» ч.2 ст. 105 УК РФ.
Из обвинительного заключения следует, что в ночь на 13 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из домов по ул. Береговая города Западная Двина.
В ответ на требования 78-летней хозяйки покинуть дом, мужчина избил ее, совершил иные действия сексуального характера.
Хозяйка дома скончалась тем же днем.
Судебное заседание по данному делу состоится в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU