В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:13:39+03:00

В Тверской области мужчина избил и надругался над пожилой женщиной Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Тверской областной суд поступило дело 45-летнего ранее судимого жителя Западной Двины, обвиняемого в совершении преступлений по ч.1 ст.139, п. «б» ч.2 ст. 132, п.п. «в,д,к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Из обвинительного заключения следует, что в ночь на 13 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из домов по ул. Береговая города Западная Двина.

В ответ на требования 78-летней хозяйки покинуть дом, мужчина избил ее, совершил иные действия сексуального характера.

Хозяйка дома скончалась тем же днем.

Судебное заседание по данному делу состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU