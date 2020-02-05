В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:12:43+03:00

Работы по обеспечению инфраструктуры мемориала, в том числе и подъезда, взяла на себя Тверская область. Фото: ПТО Фото: другой источник.

Работы по усовершенствованию трассы ведутся за счёт регионального бюджета

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В Ржевском районе продолжается реконструкция автодороги «Москва-Рига» - Хорошево. Вчера на заседании областного правительства было объявлено, что региональное финансирование работ по усовершенствованию трассы увеличено на 116,8 млн рублей.

Дорогу расширяют до 4 полос, оборудуются съезды и выезды к строящемуся рядом Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Напомним, что 30 января завершили монтаж и начали установку огромного памятника.

По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство Ржевского мемориала – это «пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века».

Все работы по обеспечению инфраструктуры площадки мемориала ведутся за счёт бюджета Тверской области. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что основная часть реконструкции трассы уже выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU