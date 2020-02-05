В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу
В Ржевском районе продолжается реконструкция автодороги «Москва-Рига» - Хорошево. Вчера на заседании областного правительства было объявлено, что региональное финансирование работ по усовершенствованию трассы увеличено на 116,8 млн рублей.
Дорогу расширяют до 4 полос, оборудуются съезды и выезды к строящемуся рядом Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Напомним, что 30 января завершили монтаж и начали установку огромного памятника.
По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство Ржевского мемориала – это «пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века».
Все работы по обеспечению инфраструктуры площадки мемориала ведутся за счёт бюджета Тверской области. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что основная часть реконструкции трассы уже выполнена.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»