Исторический момент: На мемориале подо Ржевом завершён монтаж 25-метрового воина

Монтажник Тимофей Демин делится с журналистами: вчерашний день ему запомнится на всю жизнь:

- 80-тонную фигуру бронзового воина на холм поднимали. Такое тут было ... Пресса понаехала, чиновники... а вас-то что не было? - пытливо поглядывает в камеру.

-А так мы сегодня приехали! - парируют коллеги.

Сегодня, 30 января, у мемориала у деревни Хорошево, что подо Ржевом, тоже очень интересно.

Во-первых, завершается монтаж центральной части мемориала - голову воина водружают на торс.

Во-вторых, высокие гости (проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области): заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник, скульптор Андрей Коробцов, актер и поэт, Народный артист РСФСР, Член Союза писателей России Михаил Ножкин, ветераны.

В-третьих: толпа журналистов, кажется, со всех федеральных и региональных каналов страны с камерами и роем квадрокоптеров, парящих над монументом.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и народный артист Михаил Ножкин беседуют с ветераном.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

У подножья мемориала рабочие монтируют стальные плиты с тысячами имён, павших воинов. Горят маленькие светодиоды в напольных плитах по дороге к бронзовому воину.

- Я бесконечно рад и горд, что памятник возводится на Ржевской земле. Это единственный в мире памятник простому солдату, - говорит журналистам участник Ржевской Битвы 96-летний ветеран Великой Отечественной Иван Кладкевич.

Прибывают высокие гости - осматривают площадку. Потом вместе с ветеранами и прессой смотрят, как огромная стрела крана водружает голову воина на плечи.

Все проходит гладко. Ветераны эмоциональны: они в восторге. Чиновники, за проект ответственные - тоже.

Потом, отвечая на вопросы журналистов, губернатор Игорь Руденя отмечает:

- Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области.

Монтаж плит с именами павших.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

-А что для вас возведение этого монумента подо Ржевом? - поинтересовалась «Комсомолка» у народного артиста Михаила Ножкина.

-Мой отец воевал здесь, потом было ранение и годы плена. Я долго не мог ничего написать о боях подо Ржевом, не шло, хотя очень хотел. Стихотворение появилось лишь в 1978 году, когда отца уже не было в живых - я ехал вдоль ржевских полей и спросил у попутчиков: почему не пахано? А мне ответили: трактор не идёт - там кости павших повсюду. И родилось стихотворение...

«...Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти

Не дрогнули славные дети родимой земли,

Рванулись в прорыв окруженья Долиною Смерти,

И в этой долине бессмертье свое обрели!

..А ныне в долине колышется хлебное поле,

А ныне в долине снимают тройной урожай,

А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя -

солдаты, солдаты, солдаты России лежат...»

(Артист прочитал все стихотворение, я привожу лишь два четверостишья - Авт.)

На стройплощадке.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На фоне памятника стихи звучали по-особенному, все аплодировали. Впереди у создателей мемориала ещё много работы.

- Сейчас монумент будет полностью укрыт в леса и мы будем производить шлифовку. Другие работы. Потом будет монтаж нижнего яруса, парящих журавлей - пояснил создатель солдата скульптор Андрей Коробцов.

На открытие монумента в канун Юбилея Победы обещал приехать Президент страны Владимир Путин, об этом губернатор Игорь Руденя рассказал ржевским ветеранам, вручая медали приуроченные к 75-летию победы в центральной библиотеке Ржева.

Голова воина перед монтажом.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ВАЖНО!

Возведение Ржевского мемориала ведется на народные пожертвования. Сделать свой вклад в его создание может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. В настоящее время собрано более 307 млн рублей.