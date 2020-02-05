2020-02-05T10:58:02+03:00
Общество

В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит до трех лет тюрьмыМужчине грозит до трех лет тюрьмыФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Инцидент произошел в парке имени Ленина в Зубцове. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил выпить своей 21-летней знакомой. Получив отказ, мужчина начал ссориться с девушкой и в порыве злости два раза ударил кулаком по лицу и сломал ей челюсть.

С полученными телесными повреждениями потерпевшую госпитализировали в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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