В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой
Инцидент произошел в парке имени Ленина в Зубцове. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил выпить своей 21-летней знакомой. Получив отказ, мужчина начал ссориться с девушкой и в порыве злости два раза ударил кулаком по лицу и сломал ей челюсть.
С полученными телесными повреждениями потерпевшую госпитализировали в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU