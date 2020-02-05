В ДТП на трассе М-11 в Тверской области пострадал водитель легковушки
Ему оказана помощь
В ДТП на М-11 пострадал водитель Фото: УГИБД России по Тверской области
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Авария произошла 5 февраля на 136-м км трассы М-11 "Нева", в Конаковском районе, Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на автодороге произошло столкновение двух транспортных средств, движущихся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель виновного легкового автомобиля - 34-летний мужчина.
Пострадавшему оказали помощь и отпустили. Признаков алкогольного опьянения у него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU