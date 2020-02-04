Конкурс безопасной моды для пешеходов прошёл в Тверской области
В конкурсе «Зима#БудьЯрче!», прошедшем в Удомельской гиминазии, соревновались команды гимназистов. Они представили оригинальные выступления, каждое из которых ставило целью рассказать, что светоотражатели - необходимый аксессуар в ежедневном гардеробе каждого человека.
В подкрепление этого посыла, ребята представили на суд публики яркие костюмы собственного дизайна, снабжённые светоотражателями.
В конкурсе было четыре номинации: "Одежда со светоотражающими элементами", "Аксессуары для пешеходов", "Авторский светоотражатель", а также номинация "Слоган".
Всем командам вручили грамоты от Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области.
Костюмы ребята делали сами. Фото: УМВД РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU