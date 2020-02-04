Конкурс безопасной моды для пешеходов прошёл в Тверской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:04:31+03:00

Всем конкурсантам были вручены грамоты от Госавтоинспекции. Фото: УМВД РФ по Тверской области

Гимназисты из Удомли представили костюмы собственного дизайна и авторские светоотражатели

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В конкурсе «Зима#БудьЯрче!», прошедшем в Удомельской гиминазии, соревновались команды гимназистов. Они представили оригинальные выступления, каждое из которых ставило целью рассказать, что светоотражатели - необходимый аксессуар в ежедневном гардеробе каждого человека.

В подкрепление этого посыла, ребята представили на суд публики яркие костюмы собственного дизайна, снабжённые светоотражателями.

В конкурсе было четыре номинации: "Одежда со светоотражающими элементами", "Аксессуары для пешеходов", "Авторский светоотражатель", а также номинация "Слоган".

Всем командам вручили грамоты от Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области.

Костюмы ребята делали сами. Фото: УМВД РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU