На рынке в Удомле Тверской области выявили некачественные семена
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке города Удомля и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В ходе рейда установлено, что продавцы осуществляют реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Товар продается без сопроводительных документов.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
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