2020-02-04T18:40:28+03:00
Общество

На рынке в Удомле Тверской области выявили некачественные семена

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Семенами без документов торговали на рынке в Тверской областиСеменами без документов торговали на рынке в Тверской областиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке города Удомля и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что продавцы осуществляют реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Товар продается без сопроводительных документов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области пришла в гости к знакомой и лишилась кошелька
На рынке в Удомле Тверской области выявили некачественные семена
В Тверской области фирма скрыла 30 миллионов рублей налогов
Двое подростков попались на краже проводки из дачного дома в Тверской области
В Тверской области запланировано благоустройство в 38 муниципалитетах
Жители Твери предлагают установить памятник Лемешеву на Театральном проезде
Участник смертельного ДТП на проспекте Победы оказался фигурантом крупного межнационального конфликта, произошедшего в Твери семь лет назад
На место ДТП, где погиб водитель и пострадали пешеходы в Твери, принесли цветы
В Калязинском районе в Тверской области в ДТП погиб мужчина
За ночлег в чужом доме на жительницу Тверской области завели уголовное дело
Пропавшую в селе Козлово Тверской области девушку нашли в соседней деревне
В Твери осудили наркодилера, который вез крупную партию наркотиков