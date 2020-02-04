На рынке в Удомле Тверской области выявили некачественные семена

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:40:28+03:00

Семенами без документов торговали на рынке в Тверской области Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке города Удомля и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что продавцы осуществляют реализацию партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Товар продается без сопроводительных документов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU