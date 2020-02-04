2020-02-04T17:59:36+03:00
Общество

Жители Твери предлагают установить памятник Лемешеву на Театральном проезде

Администрация подвела итоги опроса
Ольга ТРОФИМОВА
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Бюст Сергея Лемешева хотят установить напротив здания филармонии на Театральном проезде Фото: администрация ТвериБюст Сергея Лемешева хотят установить напротив здания филармонии на Театральном проезде Фото: администрация Твери
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Администрация Твери подвела итоги голосования за новое место для установки бюста нашего земляка оперного певца Сергея Лемешева.

Напомним, ранее бюст был установлен на улице Трехсвятской, где простоял 12 лет. В ноябре его увезли на реставрацию, а вот вернут уже на новое место. Скорее всего это будет сквер рядом со зданием филармонии на Театральном проезде. Именно за этот вариант активнее всего голосовали тверичане.

Далее судьбу памятника будет решать городская комиссия по топонимике, после чего вопрос будет ввынесен на заседание Тверской городской Думы.

Работы по установке памятника планируется провести весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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