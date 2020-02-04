На место ДТП, где погиб водитель и пострадали пешеходы в Твери, принесли цветы

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:45:05+03:00

Горожане до сих пор не могут отойти от страшной аварии

Изменить размер текста: A A

3 февраля у Театра кукол Твери, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы, произошло ДТП, которое сразу стало резонансным по многим причинам. На утро следующего дня о ЧП напоминали лишь гвоздики, лежащие на только что выпавшем снегу.

В Твери аварию обсуждают второй день, и на то есть причины.

Во-первых, пострадали пешеходы. Столкнувшиеся автомобили выкинуло на тротуар, где стояли люди. Пять человек было госпитализировано.

Вторым, отягчающим фактором, стал то, что один из участников аварии, 50-летний водитель «Фольксфагена Поло» спустя час скончался в реанимации. Его дочь осталась круглой сиротой.

Третий момент, водителем второго авто «Киа Стингер» оказался злостный нарушитель ПДД.

Пока проводятся различные экспертизы со стороны полиции, горожане помогают собирать деньги на адвоката девушке, отец которой погиб. А еще приносят цветы на место трагедии.

Водитель «Фольксфагена Поло» 9слева) спустя час после аварии скончался в больницеФото: Ирина ТАРАСОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758442" frameborder="0"></iframe> Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU