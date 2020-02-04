Пропавшую в селе Козлово Тверской области девушку нашли в соседней деревне

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:00:06+03:00

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Пропавшая жительница села Козлово Спировского района Тверской области найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области 4 февраля.

Напомним, несовершеннолетняя девушка ушла из дома 26 января 2020 года, до настоящего времени вестей от нее не было. Пропавшую искали полицейские, следователи, волонтеры.

Известно, что девушка и раньше самовольно уходила из дома, но всегда возвращалась.

4 февраля 2020 года несовершеннолетняя найдена сотрудниками полиции в деревне Большое Плоское Спировского района Тверской области и доставлена к следователю Следственного комитета. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU