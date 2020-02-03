Школьникам из Тверской области предлагают посадить "Цветы Памяти"
Министерство природных ресурсов Тверской области объявило о старте акции "Цветок Памяти". К участию в ней приглашаются учащиеся образовательных организаций и организаций дополнительного образования региона.
Школьникам и студентам предлагают самостоятельно вырастить в горшке цветущее растение, например, бархатцы, петунии, бегонии и другие, а затем затем высадить его на территории образовательного учреждения, либо в месте, установленном организатором.
Подать заявку на участие можно до 1 марта 2020 года, направив ее по электронной почте konkurs-mpr.tver@yandex.ru. По окончании акции необходимо, в срок до 25 мая, предоставить фотоотчет с процессом выращивания и высадки растения в грунт.
Подробности акции по тел.: +7(4822) 73-31-70.
ИСТОЧНИК KP.RU