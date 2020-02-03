Тверичанка Сабина Полякова возвращается на родину из китайского города Ухань

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:14:58+03:00

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Тверичанка Сабина Полякова в ближайшие дни вернется в Россию из китайского города Уханя. За соотечественниками, оставшимися в закрытом из-за коронавируса городе, вылетели самолёты ВКС России.

В числе авиагруппировки, которая будет эвакуировать россиян из Китая, есть экипаж из Твери.

Возможно, на родине россияне будут уже завтра, правда сразу вернуться домой им не удастся - по прилёту всех эвакуированных поместят на карантин на две недели.

- Я решила всё-таки лететь, потому что мама настояла. Ну и я просто устала сидеть дома. А тут государство предлагает такую возможность улететь домой на самолёте бесплатно, пройти обследование. Ну и не дай бог тут заболеешь, даже некому помочь. Больницы переполнены, я не уверена, что примут иностранца, - пояснила "ТИА" своё решение Сабина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области сообщили, что в региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU