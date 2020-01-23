В китайском городе Ухань тверичанка не может выйти из дома из-за вспышки коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:32:47+03:00

Сабина живет недалеко от рынка, где началась эпидемия Фото: скрин видео Сабина Полякова, скрин видео ТИА

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О том, что китайский город Ухань провинции Хубей оказался отрезанным от мира, рассказала тверичанка Сабина Полякова. Девушка находится на заработках в Китае - преподает детям английский язык.

В начале года в городе, где работает Сабина, была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым штаммом коронавируса. О первых заболевших стало известно еще в конце декабря прошлого года. Помимо этого, два случая инфицирования людей были зарегистрированы в Таиланде и Японии.

- Известно, что все заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань, где осуществляется продажа морепродуктов, а также других животных, в том числе птиц, кроликов и змей, - сообщили ранее в Управлении Россельхознадзора по Тверской области.

Сегодня, 23 января, Ухань закрыли для въезда и выезда.

Город закрыт для въезда и выезда Фото: скрин видео Сабина Полякова

- Я чувствую себя, как в фильме про апокалипсис. Очень необычные ощущения. Мы сидим по домам, - рассказывает ТИА наша землячка. - Сообщается о более 400 заболевших и 17 умерших.

По словам Сабины, среди умерших, в основном, пожилые люди. Китайские власти действуют по отработанной схеме. Люди ходят в масках, на улицах проводится дезинфекция.

- Рынок, с которого всё началось, находится буквально в 400 метрах от места, где я живу. Он теперь не работает, - рассказывает девушка.

В Китае сейчас Новый год и многие жители уехали из города, остальные не выходят из дома. Не работают магазины, школы и офисы, улицы безлюдны.

- Мы не знаем, что будет дальше. Пустят ли обратно тех, кто уехал праздновать Новый год. Город закрыли только сегодня, пока ничего не понятно, - недоумевает Сабина.

До настоящего момента источник возбудителя остается неизвестным. Не исключено, что это - определенный вид животных. А потому Россельхознадзор призывает граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными.

Заболевших госпитализируют в медучреждения Фото: скрин видео Сабина Полякова

ИСТОЧНИК KP.RU