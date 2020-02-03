Водитель иномарки, пострадавший в ДТП на проспекте Победы в Твери, умер в больнице
В Твери в результате страшного ДТП скончался водитель иномарки. Напомним, авария произошла днем, 3 февраля, на проспекте Победы в Твери.
Водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал налево на проспект Победы, когда ему в бок на высокой скорости въехала "Киа". Машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы.
В аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель "Фольксвагена". Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Пострадавшим пешеходам оказана медпомощь.
На месте продолжают работать спецслужбы.
Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU