2020-02-03T15:04:03+03:00
Происшествия

Водитель иномарки, пострадавший в ДТП на проспекте Победы в Твери, умер в больнице

Остальным пострадавшим оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель "Фольксвагена" скончался в результате ДТПВодитель "Фольксвагена" скончался в результате ДТПФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери в результате страшного ДТП скончался водитель иномарки. Напомним, авария произошла днем, 3 февраля, на проспекте Победы в Твери.

Водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал налево на проспект Победы, когда ему в бок на высокой скорости въехала "Киа". Машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы.

В аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель "Фольксвагена". Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Пострадавшим пешеходам оказана медпомощь.

На месте продолжают работать спецслужбы.

Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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