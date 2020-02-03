Водитель иномарки, пострадавший в ДТП на проспекте Победы в Твери, умер в больнице

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:04:03+03:00

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В Твери в результате страшного ДТП скончался водитель иномарки. Напомним, авария произошла днем, 3 февраля, на проспекте Победы в Твери.

Водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал налево на проспект Победы, когда ему в бок на высокой скорости въехала "Киа". Машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы.

В аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель "Фольксвагена". Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Пострадавшим пешеходам оказана медпомощь.

На месте продолжают работать спецслужбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758442" frameborder="0"></iframe> Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU