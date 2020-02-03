Автомобиль протаранил пешеходов на переходе в центре Твери

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:50:27+03:00

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Страшное ДТП произошло днем, 3 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери. На перекрестке столкнулись две иномарки "Киа" и "Фольксваген".

В результате столкновения машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.

Как стало известно, водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал на перекрестке, в это время по проспекту Победы со стороны микрорайона "Чайка" вылетела "Киа". Автомобиль ехал на высокой скорости. В результате столкновения пять человек получили травмы. Также постарадал водитель "Фольксвагена". В тяжелом состоянии его отвезли в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следственный комитет.

Подробности уточняются.

ДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева

Один из водителей сильно превысил скоростьФото: Ирина ТАРАСОВА

typicaltver Момент ДТП на Волоколамском проспекте в Твери

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758442" frameborder="0"></iframe> Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU