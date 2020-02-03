Автомобиль протаранил пешеходов на переходе в центре Твери
Страшное ДТП произошло днем, 3 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери. На перекрестке столкнулись две иномарки "Киа" и "Фольксваген".
В результате столкновения машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.
Как стало известно, водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал на перекрестке, в это время по проспекту Победы со стороны микрорайона "Чайка" вылетела "Киа". Автомобиль ехал на высокой скорости. В результате столкновения пять человек получили травмы. Также постарадал водитель "Фольксвагена". В тяжелом состоянии его отвезли в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следственный комитет.
Подробности уточняются.
ДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева
Один из водителей сильно превысил скоростьФото: Ирина ТАРАСОВА
Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU