2020-02-03T14:50:27+03:00
Происшествия

Автомобиль протаранил пешеходов на переходе в центре Твери

Пострадали пять человек [видео момента ДТП]
Ирина ТАРАСОВАОльга ТРОФИМОВА
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ДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали СавельеваДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева
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Страшное ДТП произошло днем, 3 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери. На перекрестке столкнулись две иномарки "Киа" и "Фольксваген".

В результате столкновения машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.

Как стало известно, водитель автомобиля "Фольксваген" поворачивал на перекрестке, в это время по проспекту Победы со стороны микрорайона "Чайка" вылетела "Киа". Автомобиль ехал на высокой скорости. В результате столкновения пять человек получили травмы. Также постарадал водитель "Фольксвагена". В тяжелом состоянии его отвезли в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следственный комитет.

Подробности уточняются.

ДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева

ДТП на проспекте Победы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Натали Савельева

Один из водителей сильно превысил скорость Фото: Ирина ТАРАСОВА

Один из водителей сильно превысил скоростьФото: Ирина ТАРАСОВА

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Момент ДТП на Волоколамском проспекте в Твери
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Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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