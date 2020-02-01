2020-02-01T15:23:22+03:00
Общество

Пёс возглавил колонну автомобилей в Тверской области

Водители не решились обогнать животное и ехали следом
Алина ПЕТРОВА
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Фото: скриншот с видео автора GURZA QUESTФото: скриншот с видео автора GURZA QUEST
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В сети набирает лайки и просмотры «короткометражка» - на видео, снятом на видеорегистратор (а длиться оно меньше минуты) видно, как за чёрным песиком по шоссе на малой скорости движется колонна автомобилей.

Дело было 31 января в Кимрах на Ильинском шоссе. Здесь и легковушки и микроавтобусы.

Водители терпеливы, никто не сигналит, чтобы не испугать собаку, не старается объехать.

Пользователи соцсети положительно отреагировали на такое проявление шоферской доброты, но песика все равно жалеют, называют «потеряшкой» и призывают хозяина откликнуться.

Пока владелец животного не найден, но кто знает... популярность ролика набирает обороты.

Пёс возглавил колонну автомобилей в Тверской области.Пёс возглавил колонну автомобилей на Ильинском шоссе в городе Кимры (Тверская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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