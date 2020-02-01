Пёс возглавил колонну автомобилей в Тверской области
В сети набирает лайки и просмотры «короткометражка» - на видео, снятом на видеорегистратор (а длиться оно меньше минуты) видно, как за чёрным песиком по шоссе на малой скорости движется колонна автомобилей.
Дело было 31 января в Кимрах на Ильинском шоссе. Здесь и легковушки и микроавтобусы.
Водители терпеливы, никто не сигналит, чтобы не испугать собаку, не старается объехать.
Пользователи соцсети положительно отреагировали на такое проявление шоферской доброты, но песика все равно жалеют, называют «потеряшкой» и призывают хозяина откликнуться.
Пока владелец животного не найден, но кто знает... популярность ролика набирает обороты.
Пёс возглавил колонну автомобилей в Тверской области.Пёс возглавил колонну автомобилей на Ильинском шоссе в городе Кимры (Тверская область).
ИСТОЧНИК KP.RU