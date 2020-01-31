2020-01-31T20:00:13+03:00
Общество

Нетрезвых водителей вновь будут ловить в Тверской области

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" продлится все выходные
Ирина ТАРАСОВА
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Управление автомобилем в нетрезвом виде представляет угрозу для безопасности дорожного движенияУправление автомобилем в нетрезвом виде представляет угрозу для безопасности дорожного движенияФото: Алексей ФОКИН
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В ближайшие выходные, с 31 января по 2 февраля, на территории Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Цель которого - выявление нетрезвых водителей и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием таких водителей.

- Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения, - напоминают в Госавтоинспекции Тверской области.

И призывают оперативно сообщать информацию о подобном нарушении напрямую в ведомство по телефону: "02" (с сотового "102"). При этом необходимо указывать следующую информацию - государственный регистрационный знак, местонахождение и направление движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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