Прошлый год на дорогах Тверской области в цифрах: 5000 пьяных водителей, 5000 выездов на встречку и 5000 лишений прав

16 января в управлении ГИБДД по Тверской области подвели итоги за прошедший год и определили задачи на год следующий. Сразу же было оглашено, что в регионе случилось 1992 ДТП, в которых 178 человек погибли, а 2510 получили различные ранения.

Из-за нарушений правил дорожного движения водителями-перевозчиками, имеющими лицензию (водители автобусов, маршруток), произошло 86 ДТП, в которых 1 человек погиб, 122 получили ранения.

Вспомнили и про пьяниц за рулём. За год в регионе было выявлено более 5000 пьяных водителей. По их вине было совершено 248 ДТП. Это, правда, на 16% меньше, чем в прошлом году. Погибло 34 человека (в прошлом - 65), ранения получили 326 (388 в 2018 году).

Увеличилось в регионе и количество выездов на встречную полосу. Их зафиксировано около 5000. Причем летальность в таких случаях очень высока.

- В прошлом году мы смогли остановить тенденцию роста числа ДТП по вине водителей, которые выезжали на встречную полосу, хотя в первом полугодии первого квартала прошлого года был всплеск таких происшествий, - комментирует начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных.

Денис Черных рассказал об итогах года, а потом ответил на вопросы журналистовФото: Ирина ТАРАСОВА

Проблемным вопросом по итогам года для Тверской области остаётся: аварийность с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах (10 погибших) и по вине самих пешеходов. Число таких ДТП в регионе возросло.

- В первую очередь мы связываем это и с аномальной осенью и бесснежной зимой, когда пешеходов в темное время суток не видно, особенно на загородных дорогах вне населенных пунктов, когда жители в темной одежде без светоотражающих элементов не только идут пешком по обочинам, но и выходят на кромку дороги, - уточняет Денис Черных.

Точнее дорожную ситуацию в Тверской области можно понять по количеству предупреждений и штрафов. В общей сложности более 10 000 различных административных материалов за нарушение правил дорожного движения было направлено в суд. Права управления автомобилями было лишено около 5000 человек.

- За различные нарушения наложено штрафов на сумму более 750 миллионов (!) рублей. В бюджет региона по итогам года уже взыскано 600 млн рублей, - отмечает Денис Черных. - С учетом того, что в первые 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой, 80% водителей оплачивают его своевременно. Что касается остальных, то за неуплату штрафа в установленные законом сроки было составлено более 4000 административных материалов.