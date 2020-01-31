Спецкора «Комсомольской правды»-Тверь» Ирину Тарасову наградили в Росгвардии

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:10:17+03:00

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31 января в ДК «Элеватор» Твери состоялся 2-ой этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества национальной гвардии РФ ''Солдаты антитеррора" регионального Управления Росгвардии.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей второго этапа конкурса средств массовой информации «Росгвардия. Актуально».

- Я хочу поздравить коллег-журналистов и поблагодарить их за плодотворное сотрудничество и наградить тех журналистов, которые на протяжении этого года освещали нашу деятельность и снимали о нас сюжеты. Спасибо вам большое! - отметила в приветственном слове помощник начальника управления, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тверской области майор полиции Наталья Бааль.

Одним из победителей в номинации «Росгвардия сегодня» стала специальный корреспондент Тверской объединенной редакции, сайта и газета «Комсомольская правда» - Тверь» Ирина Тарасова.

Поздравляем!

В Росгвардии подвели итоги конкурса для журналистовФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU