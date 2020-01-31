Спецкора «Комсомольской правды»-Тверь» Ирину Тарасову наградили в Росгвардии
31 января в ДК «Элеватор» Твери состоялся 2-ой этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества национальной гвардии РФ ''Солдаты антитеррора" регионального Управления Росгвардии.
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей второго этапа конкурса средств массовой информации «Росгвардия. Актуально».
- Я хочу поздравить коллег-журналистов и поблагодарить их за плодотворное сотрудничество и наградить тех журналистов, которые на протяжении этого года освещали нашу деятельность и снимали о нас сюжеты. Спасибо вам большое! - отметила в приветственном слове помощник начальника управления, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тверской области майор полиции Наталья Бааль.
Одним из победителей в номинации «Росгвардия сегодня» стала специальный корреспондент Тверской объединенной редакции, сайта и газета «Комсомольская правда» - Тверь» Ирина Тарасова.
Поздравляем!
В Росгвардии подвели итоги конкурса для журналистовФото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU