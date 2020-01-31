2020-01-31T18:47:17+03:00
Происшествия

В Твери суд вынес приговор коллекторам из "Лиги денег", которые угрожали должнику расправой

Слушание состоялось в Центральном районном суде
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудники микрокредитной организации получили реальные срокиСотрудники микрокредитной организации получили реальные срокиФото: Альберт БОЙКОВ
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29 января Центральным районным судом г. Твери рассмотрено уголовное дело в отношении Ильи Тимофеева и Сергея Воробьева.

Напомним, весной прошлого года мужчины, являясь сотрудниками микрокредитной организации, угрожали должнику Сергею Каптурову расправой, если он не вернет долг в 30 тысяч рублей.

Приговором суда Воробьев и Тимофеев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фигуранты до настоящего времени остаются под стражей. С учетом срока, который они отсидели в СИЗО за время следствия, отбывать наказание им осталось несколько месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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