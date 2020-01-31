В Твери суд вынес приговор коллекторам из "Лиги денег", которые угрожали должнику расправой
29 января Центральным районным судом г. Твери рассмотрено уголовное дело в отношении Ильи Тимофеева и Сергея Воробьева.
Напомним, весной прошлого года мужчины, являясь сотрудниками микрокредитной организации, угрожали должнику Сергею Каптурову расправой, если он не вернет долг в 30 тысяч рублей.
Приговором суда Воробьев и Тимофеев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Фигуранты до настоящего времени остаются под стражей. С учетом срока, который они отсидели в СИЗО за время следствия, отбывать наказание им осталось несколько месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU