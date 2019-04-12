Страшно за семью: пострадавший от коллекторов тверичанин попросил государственной защиты

В пятницу, 12 апреля, в Заволжском районном суде Твери была избрана мера пресечения для коллектора, в отношении которого ранее было возбуждено два уголовных дела. Мужчину обвиняют в преступлениях: вымогательстве и незаконном проникновении в жилье должника (ч. 2 ст. 139 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Перед началом судебного заседания журналисты могли пообщаться и с потерпевшим, и с представителем компании, на которую работает коллектор. Поэтому, как только пострадавший появился в коридоре суда, к нему обратились с вопросами.

- Речь идет о займе в 30 тысяч рублей с еженедельным платежом в 1200 рублей. Но я нисколько не задолжал, ноль. Повторю, в договоре нет конкретного дня платежа. Я могу заплатить и в понедельник, и в воскресенье. Они решили, что я буду платить в среду. Не знаю, на каком основании, - уточнил детали потерпевший Сергей Каптуров.

На каком основании коллекторы решили давить и пугать тверичанина и его семью, тоже непонятно. Но сначала они запугивали по телефону, а потом и вовсе один из них, Илья Тимофеев, нагрянул в его квартиру. После словесной перепалки с женой потерпевшего мужчина сломал дверь и оказался внутри помещения, после чего в грубой форме потребовал ответить, где собственник квартиры. На крики чужака из комнаты вышел испуганный сын Сергея и ответил, что папа скоро приедет. Однако это лишь разозлило незваного гостя.

Все дальнейшее больше напоминало бандитские разборки. Бугай начал орать, заявляя, что дает времени на возврат долга до следующего дня. В том случае, если трех тысяч не будет, всю семью должника ждет беда...

Сергей до сих пор в шоке от произошедшегоФото: Альберт БОЙКОВ

- Простите, подробности того, что он сделает с семьей, я повторять не хочу, - отрезал Сергей Каптуров. - Скажу лишь, что у жены случилась истерика. Я тут же позвонил в полицию по 112. Там мне сказали, что наряд сейчас подъедет, но мы никого так и не дождались. На следующее утро с 09:00 мне снова стали угрожать и запугивать, и тогда я сам поехал в полицию. Только после этого было возбуждено уголовное дело... Но, признаюсь, это не дает ощущения, что мы в безопасности, за семью по-прежнему страшно, - подчеркнул Сергей.

Из разговора с представителем компании «Лига Денег» выяснилось, что обвиняемый работает в организации уже четыре года и все произошедшее было предметом частной инициативы. Кроме того, произошедшему событию было присвоено звание «беспрецедентного».

Спустя время собравшиеся были приглашены в зал судебного заседания, в котором примерно через пять минут появился подозреваемый. Коллектор оказался на полголовы выше конвоира и мужчиной не крепкого, а могучего телосложения. Увидев большое количество журналистов, подозреваемый начал прятать лицо, а после и вовсе натянул на голову капюшон.

Судебное заседание еще не успело начаться, как судья попросила СМИ и представителей компании покинуть зал суда. Судьба подозреваемого решалась на протяжении часа, после чего было озвучено, что коллектора, нарушившего закон, решено отправить на два месяца, в СИЗО вплоть до 10 июня. Согласно закону, обвиняемый или его представитель могут подать ходатайство об изменении меры пресечения.

- Расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на выявление и изобличение иных участников, совершивших противоправные деяния, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта и его соучастников. В ближайшее время будут установлены все имеющие значения обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, и будет дана жесткая принципиальная оценка в виде вынесения представлений, которые мы направим соответствующим органам либо должностным лицам, - рассказал и.о. руководителя Заволжского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области Замир Иркналиев.

А между тем Сергей Каптуров и его семья уже обратились с просьбой предоставить им государственную защиту, положительное решение по которой будет принято в ближайшее время. Стало известно и том, что пресс-секретарь «Лиги денег» пообещал в эфире одной из радиостанций, что Сергею не только простят долг, но и выдадут путёвку на море.