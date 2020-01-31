В Тверской области водитель на иномарке наехал на бетонное ограждение и вылетел в кювет

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:14:48+03:00

Водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 31 января, на 5-м км автодороги Торжок-Высокое-Берново-Старица Торжокского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя иномаркой "Рено", на мокрой дороге наехал на металлическое бетонное ограждение, после чего вылетел в кювет.

В ДТП водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU