В Тверской области водитель на иномарке наехал на бетонное ограждение и вылетел в кювет
Пострадавшему оказана помощь
Водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 31 января, на 5-м км автодороги Торжок-Высокое-Берново-Старица Торжокского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя иномаркой "Рено", на мокрой дороге наехал на металлическое бетонное ограждение, после чего вылетел в кювет.
В ДТП водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU