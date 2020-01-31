Знай наших! Шеф-редактор газеты Татьяна Румянцева и директор радио "Комсомольская правда - Тверь" Игорь Аксёнов стали лауреатами конкурса "Грани"

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:19:11+03:00

В Твери состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса профессионального мастерства среди региональных журналистов

Изменить размер текста: A A

31 января в Твери состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса профессионального мастерства "Грани" среди региональных журналистов.

Лауреатами конкурса по итогам 2019 года стали шеф-редактор газеты "Комсомосльская правда - Тверь" Татьяна Румянцева в номинации "Репортаж" и директор радио "Комсомольская правда - Тверь" Игорь Аксенов в номинации "Сделано в Твери".

Отметим, что в этом году на конкурс "Грани" от печатных изданий, теле- и радиоканалов, интернет-порталов региона было подано 463 работы, что в два раза больше чем годом ранее.

При оценке работ конкурсная комиссия оценивала полноту раскрытия темы, новизну и оригинальность подачи материала, композиционное решение, открытость, объективность и др.

Всего в 15 номинациях определено 15 победителей и 24 лауреата.

Знай наших!

ИСТОЧНИК KP.RU