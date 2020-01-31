2020-01-31T12:50:09+03:00
Общество

Две зоны платных парковок в Твери переходят в штатный режим работы

Цена за услуги составит 30 рублей в час
Ольга ТРОФИМОВА
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Две зоны платной парковки переходят на штатный режим работыДве зоны платной парковки переходят на штатный режим работыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С 3 февраля в Твери две новые зоны платной парковки - 200 и 400 начинают работать в штатном режиме. Об этом сообщила администрация Твери. Цена составит 30 рублей в час.

Напомним, что до недавнего времени платной была только зона 100 в центре города. С середины ноября две новые зоны работали в тестовом режиме - за неоплату парковочного места водителей не штрафовали.

Зона 200 включила в себя 11 улиц в центре города – Тверскую площадь, улицу Ивана Седых, Свободный переулок, участки улиц Вольного Новгорода, Симеоновской, Новоторжской, Советской, Тверского проспекта, бульвара Радищева, набережной Степана Разина, а также проезд от Свободного переулка до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина. Зона 400 - Театральную площадь и Театральный проезд.

В зоне 200 плата за парковку будет взиматься по будням с 8 до 20 часов, в зоне 400 – с 8 до 18 часов, также только в будние дни.

При оплате необходимо указывать номер зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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