В Тверской области через интернет торговали нелегальным алкоголем
Интернет-ресурс по продаже нелегального алкоголя был выявлен прокуратурой Западнодвинского района в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на сайт был сободным, пользователи могли купить алкоголь дистанционно в любое время суток.
- Реализуемая на указанном сайте алкогольная продукция является дубликатами легальной алкогольной продукции, не имеет акцизных марок и может нанести существенный вред здоровью граждан, - сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд требования прокурора удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU