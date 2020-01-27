2020-01-27T15:42:12+03:00
Общество

В Тверской области через интернет торговали нелегальным алкоголем

По требованию прокуратуры сайт заблокирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Нелегальным алкоголем в Тверской области торговали через интернетНелегальным алкоголем в Тверской области торговали через интернетФото: Евгения ГУСЕВА
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Интернет-ресурс по продаже нелегального алкоголя был выявлен прокуратурой Западнодвинского района в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на сайт был сободным, пользователи могли купить алкоголь дистанционно в любое время суток.

- Реализуемая на указанном сайте алкогольная продукция является дубликатами легальной алкогольной продукции, не имеет акцизных марок и может нанести существенный вред здоровью граждан, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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