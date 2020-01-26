2020-01-26T12:58:01+03:00
Происшествия

Пропавшая девушка-подросток из Вышнего Волочка вернулась домой

Теперь она объясняется не только с родителями, но и следователями
Олег ХАДАЕВ
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Пропавшая девушка вернулась домой.Пропавшая девушка вернулась домой.
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Сегодня, 26 января, СУ СК РФ по Тверской области распространило информацию об исчезновении 15-летней девушки из Вышнего Волочка, которая ранее никогда дом не покидала.

Были начаты масштабные розыски.

В итоге девушка самостоятельно вернулась домой. Но следователи в любом случае продолжат выяснять, где находилась девушка и не были ли против неё совершены противозаконные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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