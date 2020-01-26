2020-01-26T11:23:37+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя блондинка пропала в Вышнем Волочке Тверской области

Делом занялись следователи СУ СК РФ
Олег ХАДАЕВ
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Дарья ранее дом не покидала. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.Дарья ранее дом не покидала. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.
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15-летняя жительница Вышнего Волочка Дарья Родионова исчезла 25 января.

Обстоятельства исчезновения Дарьи Алексеевны неизвестны. Следователи опросили родственников, криминалисты осмотрели место жительства девушки. Принимаются все необходимые меры, чтобы выяснить причины исчезновения Дарьи и установить её местонахождения.

О серьёзности происшествия говорит тот факт, что ранее Дарья дом беспричинно не покидала.

В случае любой информации о пропавшей 15-летней блондинке Родионовой Дарье Алексеевне, звоните на мобильный номер 8-930-179-00-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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