2020-01-26T07:10:49+03:00
Происшествия

Все четыре колеса украли у мужчины в Бежецке Тверской области

Найти колёса не удалось, но похититель задержан
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Колёса, жулик, употребил по-своему усмотрению.Колёса, жулик, употребил по-своему усмотрению.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Колёса украли! - с этим взволнованным заявлением обратился бежечанин в полицию Бежецка, - Все четыре!

Далее обобранный гражданин пояснил, что у него в сарае хранились четыре колеса для автомобиля. Их-то он и не обнаружил. Ущерб был оценён в 20 000 рублей.

Осмотр места происшествия, опрос соседей и свидетелей кое что прояснил. Оказалось, преступник выломал доски из стены сарая, где хранились запаски, и через пролом вытащил колёса.

Постепенно удалось выйти и на главного подозреваемого, 19-летнего местного жителя.

Он отпираться не стал. Колёс, правда, найти не удалось. Говоря сухим языком протокола, «похищенным распорядился по своему усмотрению».

Что именно сделал жулик с колёсами — не поясняется: продал, сжёг, скатил с холма — лишь небольшой перечень возможных действий.

В любом случае, воришке светит до пяти лет жизни вне любимого Бежецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медвежонок Кузя спасён от пневмонии в Тверской области
Все четыре колеса украли у мужчины в Бежецке Тверской области
Невысокого бородатого мужчину ищут в Осташковском районе Тверской области
Новый экспонат Великой Отечественной войны появился в Тверской области
Тверская картинная галерея вновь открывает свои фонды
На Октябрьском проспекте Твери сломался светофор
В ДТП в Старицком районе Тверской области в кювете на авто оказались три человека
Автомобиль на скользкой дороге слетел в канаву в Конаковском районе Тверской области
Губернатор поздравил студентов Тверской области
Полиция Тверской области заткнула канал незаконной миграции
Навстречу транспортной реформе: Система оплаты проезда в Твери поменяется кардинально
В Твери отмечают Татьянин день
Прощание с молодым спортсменом Ильёй Назаркиным, умершим в Москве, пройдёт во Владимирской церкви Твери
На переезде в Тверской области столкнулись поезд и "ГАЗель"
Два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Тверской области
Более трёх тысяч предпенсионеров могут пользоваться льготами в Тверской области
«ПРО Ленинград»: жителей Твери приглашают поучаствовать в акции в память о блокаде Ленинграда
Тверские семьи, которым отказали в праве получать выплаты из маткапитала, могут вновь попытать счастья
В Твери спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры
Больше 2300 человек получили право на льготный проезд в транпорте в Твери без соцкарты
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре