Все четыре колеса украли у мужчины в Бежецке Тверской области
- Колёса украли! - с этим взволнованным заявлением обратился бежечанин в полицию Бежецка, - Все четыре!
Далее обобранный гражданин пояснил, что у него в сарае хранились четыре колеса для автомобиля. Их-то он и не обнаружил. Ущерб был оценён в 20 000 рублей.
Осмотр места происшествия, опрос соседей и свидетелей кое что прояснил. Оказалось, преступник выломал доски из стены сарая, где хранились запаски, и через пролом вытащил колёса.
Постепенно удалось выйти и на главного подозреваемого, 19-летнего местного жителя.
Он отпираться не стал. Колёс, правда, найти не удалось. Говоря сухим языком протокола, «похищенным распорядился по своему усмотрению».
Что именно сделал жулик с колёсами — не поясняется: продал, сжёг, скатил с холма — лишь небольшой перечень возможных действий.
В любом случае, воришке светит до пяти лет жизни вне любимого Бежецка.
ИСТОЧНИК KP.RU