Все четыре колеса украли у мужчины в Бежецке Тверской области

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:10:49+03:00

Найти колёса не удалось, но похититель задержан

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- Колёса украли! - с этим взволнованным заявлением обратился бежечанин в полицию Бежецка, - Все четыре!

Далее обобранный гражданин пояснил, что у него в сарае хранились четыре колеса для автомобиля. Их-то он и не обнаружил. Ущерб был оценён в 20 000 рублей.

Осмотр места происшествия, опрос соседей и свидетелей кое что прояснил. Оказалось, преступник выломал доски из стены сарая, где хранились запаски, и через пролом вытащил колёса.

Постепенно удалось выйти и на главного подозреваемого, 19-летнего местного жителя.

Он отпираться не стал. Колёс, правда, найти не удалось. Говоря сухим языком протокола, «похищенным распорядился по своему усмотрению».

Что именно сделал жулик с колёсами — не поясняется: продал, сжёг, скатил с холма — лишь небольшой перечень возможных действий.

В любом случае, воришке светит до пяти лет жизни вне любимого Бежецка.

ИСТОЧНИК KP.RU