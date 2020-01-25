2020-01-25T16:38:20+03:00
Звезды

Тверская картинная галерея вновь открывает свои фонды

Это произойдёт уже 30 января
Олег ХАДАЕВ
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Раз в месяц галерея открывает свои секреты. Фото: ТОКГРаз в месяц галерея открывает свои секреты. Фото: ТОКГ
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30 января, традиционно в последний четверг месяца, Тверская областная картинная галерея проводит экскурсию по фондам галереи. Посетителей знакомят с организацией музейного хранения и показывают некоторые произведения, не входящие в постоянную экспозицию.

Экскурсия будет длиться 2 часа (120 минут).

Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят предварительно записываться по телефону (4822) 39-80-35.

Адрес: ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.

Сбор группы в 10:50 в вестибюле.

При себе надо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Цена билета: 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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