Тверская картинная галерея вновь открывает свои фонды
30 января, традиционно в последний четверг месяца, Тверская областная картинная галерея проводит экскурсию по фондам галереи. Посетителей знакомят с организацией музейного хранения и показывают некоторые произведения, не входящие в постоянную экспозицию.
Экскурсия будет длиться 2 часа (120 минут).
Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят предварительно записываться по телефону (4822) 39-80-35.
Адрес: ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1.
Сбор группы в 10:50 в вестибюле.
При себе надо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Цена билета: 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU