2020-01-16T18:14:12+03:00
Звезды

На экскурсию в фонды Тверской областной картинной галереи приглашают всех желающих

Необходимо записаться
Ирина ТАРАСОВА
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В фондах гости откроют богатство художественной коллекции галереи и познакомятся с хранителями и реставраторами. Фото: ТОКГВ фондах гости откроют богатство художественной коллекции галереи и познакомятся с хранителями и реставраторами. Фото: ТОКГ
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30 января Тверская областная картинная галерея приглашает всех желающих на экскурсию в фондохранилища, где можно будет увидеть экспонаты, обычно скрытые от глаз посетителей. Напомним, проходят такие встречи каждый последний четверг месяца.

- Здесь, в фондах музея, вы откроете для себя все богатство художественной коллекции галереи, познакомитесь с хранителями и реставраторами, узнаете немало интересных фактов о жизни экспонатов вне залов постоянной экспозиции музея, - рассказывают сотрудники картинной галереи.

Количество мест на экскурсию ограничено. Поэтому необходимо записаться заранее по телефону: 39-80-35.

ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1

Сбор группы в 10.50 в вестибюле.

Продолжительность: 2 часа.

Цена билета: 500 р.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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