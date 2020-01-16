На экскурсию в фонды Тверской областной картинной галереи приглашают всех желающих
30 января Тверская областная картинная галерея приглашает всех желающих на экскурсию в фондохранилища, где можно будет увидеть экспонаты, обычно скрытые от глаз посетителей. Напомним, проходят такие встречи каждый последний четверг месяца.
- Здесь, в фондах музея, вы откроете для себя все богатство художественной коллекции галереи, познакомитесь с хранителями и реставраторами, узнаете немало интересных фактов о жизни экспонатов вне залов постоянной экспозиции музея, - рассказывают сотрудники картинной галереи.
Количество мест на экскурсию ограничено. Поэтому необходимо записаться заранее по телефону: 39-80-35.
ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1
Сбор группы в 10.50 в вестибюле.
Продолжительность: 2 часа.
Цена билета: 500 р.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU