Прощание с молодым спортсменом Ильёй Назаркиным, умершим в Москве, пройдёт во Владимирской церкви Твери
Сегодня, 25 января, в Твери, в церкви Владимирской иконы Божией Матери (напротив госпиталя), состоится прощание со спортсменом-борцом Ильёй Назаркиным, который скоропостижно скончался на отдыхе в Москве. Ему было 23 года.
Прощание начнётся в 12:30.
Напомним, Назаркин скончался 19 января. Он был сирота и единственным близким человеком была его неродная бабушка — супруга умершего этим летом родного деда. Ей-то и сообщили о кончине юноши.
На помощь женщине пришли друзья Ильи и попытались организовать привоз тела из Москвы, но в течении недели, вплоть до пятницы, никак этого сделать не удавалось.
Близкие благодарят всех неравнодушных, участвовавших в сборе средств на похороны и помогавших доставить тело в Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU