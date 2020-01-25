Прощание с молодым спортсменом Ильёй Назаркиным, умершим в Москве, пройдёт во Владимирской церкви Твери

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:44:23+03:00

Близким несколько дней не удавалось привезти его тело в город

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Сегодня, 25 января, в Твери, в церкви Владимирской иконы Божией Матери (напротив госпиталя), состоится прощание со спортсменом-борцом Ильёй Назаркиным, который скоропостижно скончался на отдыхе в Москве. Ему было 23 года.

Прощание начнётся в 12:30.

Напомним, Назаркин скончался 19 января. Он был сирота и единственным близким человеком была его неродная бабушка — супруга умершего этим летом родного деда. Ей-то и сообщили о кончине юноши.

На помощь женщине пришли друзья Ильи и попытались организовать привоз тела из Москвы, но в течении недели, вплоть до пятницы, никак этого сделать не удавалось.

Близкие благодарят всех неравнодушных, участвовавших в сборе средств на похороны и помогавших доставить тело в Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU