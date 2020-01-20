Родные 23-летнего Ильи Назаркина из Твери просят помочь вернуть тело погибшего парня на родину

Для кого-то праздники - радость, а кому-то они приносят боль и горе. Именно такими стали прошедшие выходные для семьи Назаркиных из Твери.

19 января бабушке 23-летнего Ильи сообщили, что их родственник умер в Москве и тело в настоящее время находится в одном из моргов города. Причина смерти не сообщается. По предварительным данным, парень умер от сердечной недостаточности.

- Ребят, вчера случилось горе у семьи Ильи Назаркина, его не стало... Прошу вас откликнуться на данную беду. Кто знал Илью и неравнодушен к этой ситуации, пожалуйста, помогите семье материально. Кто уже помог, вам большое спасибо! - написала на свой страничке в соцсетях подруга детства Ильи Алина Руцкая.

Как выяснилось, Илью воспитывали дедушка с бабушкой. Родители скончались несколько лет назад, сначала отец, в 2017-м - мама. А этим летом умер и дед. У бабушки Ларисы Анатольевны, кстати, неродной, но считавшей Илью своим внуком, денег нет ни на доставку тела, ни на похороны (одна перевозка из морга стоит 20 000 рублей, плюс посуточная оплата морга - Ред.)

- Илюша, очень хороший был, очень добрый. Никогда никуда не лез, мирил всех, хотя и много лет занимался борьбой. После смерти деда принял решение, что надо зарабатывать и помогать нам, в сентябре поехал в Воронеж, где устроился слесарем. Вот только на эти выходные выбрался к другу в Москву, чтобы отдохнуть. Да так там и остался... - плачет двоюродная сестра Ильи Виктория.

Спустя год после смерти мамы Илья написал на своей странице в соцсетях: «Время летит, и время сильно поменяло ситуацию. Уже и год пролетел, как тебя безумно не хватает. Но я все осознал. Надо продолжать жить дальше! Ты будешь мной гордиться или я расшибусь как парусник о скалы». Он искренне пытался чего-то добиться в жизни самостоятельно. Не вышло...

Желающие помочь могут перевести деньги на карту Сбербанка сестры Виктории по номеру 89040057718.

Как только будет решен вопрос с похоронами, родственники сообщат.