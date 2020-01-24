Более трёх тысяч предпенсионеров могут пользоваться льготами в Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:01:21+03:00

Справку о том, что вы - предпенсионер, можно получить в МФЦ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отдельную категорию людей, которым до пенсии осталось немного, выделили год назад

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В Тверской области 3200 человек обратились в 2019 году за справкой, подтверждающей статус предпенсионера, сообщает тверское отделение Пенсионного фонда. Подтвердив свой статус, они получили право на определённые федеральные и региональные льготы.

Напомним, 1 января 2019 года в российском законодательстве появился новый термин: «предпенсионеры». Это люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию. Оформив справку, что вы теперь предпенсионер, вы получите право на два выходных для прохождения диспансеризации, гарантию сохранения за вами рабочего места, возможность пройти профессиональное переобучение и налоговые льготы.

Прочие льготы для предпенсионеров вправе установить каждый субъект РФ. В Тверской области предпенсионеры имеют право на те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры.

Справку можно оформить в «Личном кабинете гражданина» (раздел «Пенсии») на сайте ПФР или обратившись в Многофункциональный центр оказания госуслуг (МФЦ).

ИСТОЧНИК KP.RU