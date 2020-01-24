«ПРО Ленинград»: жителей Твери приглашают поучаствовать в акции в память о блокаде Ленинграда
27 января, В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января (это будет понедельник) пройдёт акция «ПРО Ленинград». К этому тематическому флешмобу приглашают присоединиться жителей Твери и области, которые умеют играть на музыкальных инструментах, читают стихи или прозу.
Что необходимо сделать:
Сыграть любой отрывок музыкального произведения или прочитать стихотворение или часть прозаического произведения, посвящённого защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Своё выступление нужно записать на видео, а в конце ролика обязательно произнести: «Ленинград. Мы не забудем!».
Ролик выкладывайте в соцсеть "ВКонтакте" с хэштегами #проЛенинград, #МыНеЗабудем.
ИСТОЧНИК KP.RU