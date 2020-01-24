«ПРО Ленинград»: жителей Твери приглашают поучаствовать в акции в память о блокаде Ленинграда

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:38:07+03:00

Для участия во флешмобе необходимо будет изучить поэзию или прозу о блокаде Фото: Евгения ГУСЕВА

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27 января, В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января (это будет понедельник) пройдёт акция «ПРО Ленинград». К этому тематическому флешмобу приглашают присоединиться жителей Твери и области, которые умеют играть на музыкальных инструментах, читают стихи или прозу.

Что необходимо сделать:

Сыграть любой отрывок музыкального произведения или прочитать стихотворение или часть прозаического произведения, посвящённого защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Своё выступление нужно записать на видео, а в конце ролика обязательно произнести: «Ленинград. Мы не забудем!».

Ролик выкладывайте в соцсеть "ВКонтакте" с хэштегами #проЛенинград, #МыНеЗабудем.

ИСТОЧНИК KP.RU