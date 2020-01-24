МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:35:53+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Верхневолжья, что днем, 25 января, на территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Ветреная погода сохранится на протяжении выходных. Не обойдется и без осадков. На дорогах возможна гололедица.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: не прятаться от ветра за рекламными щитами, остановками, под деревьями и крышами. При движении на автомобиле соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU