2020-01-24T11:03:30+03:00
Общество

В выходные в Твери будет питерская погода

Горожан на прочность испытают гололедица, осадки и ветер
Виктория ТУШКОВА
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Снег, дождь и ветер - вот что ждёт нас в субботу.Снег, дождь и ветер - вот что ждёт нас в субботу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Северная Атлантика, как воздушные поцелуи, шлёт к нам циклон за циклоном, и небольшие перемены в температуре зависят лишь от того, в какой части циклона мы находимся.

- Суббота будет неприятной. Гололедица, снег, дождь, сильный ветер: 7-8 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду! Днём будет +1, в ночь на воскресенье -2, - рассказала читателям «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В воскресенье небольшое затишье: скорость ветра снизится до трёх метров в секунду, днём -1... -2 градуса.

Снег в воскресенье ждите к обеду. Атмосферное давление немного подрастёт, до 746 мм рт. ст., и в ночь на понедельник похолодает. Относительно, конечно: к утру первого рабочего дня новой недели будет -5. Но днём уже теплее: на нас надвигается очередной атмосферный фронт. Давление опять падает.

До середины недели в Твери днём будет лёгкий плюс, ночью 0...-2. И вновь осадки, осадки, осадки... Что поможет сохранить хорошее настроение - шопинг, поход в гости или любимая книга - решать вам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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