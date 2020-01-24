Двое мигрантов задержаны при попытке сбыта наркотиков на улице Твери

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:45:02+03:00

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На улице Троицкой в Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали двух жителей Средней Азии в возрасте 21 и 23 лет. Молодые люди подозреваются в распространении наркотиков.

В ходе проведения операции полицейские установили тайники, где подозреваемые оставили свертки с наркотическим веществом. Фигуранты попытались скрыться, но были задержаны. В присутствии понятых, у них в карманах были изъяты еще восемь свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что оно является "тяжелым" наркотиком общей массой более 12 грамм.

В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело. За содеянное им грозит до двадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU