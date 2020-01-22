В Татьянин день тверских студентов приглашают на безудержные пляски

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:02:47+03:00

Присоединиться к душевным посиделкам и безудержным пляскам приглашают всех желающих. Фото: Кирилл Кичатов, из группы Вконтакте "Вечорки в Твери"

Изменить размер текста: A A

25 января - Татьянин день и Всероссийский день студенчества. Тверь не станет исключением для тематических встреч и мероприятий. Одно из них будет для студентов, но в народном стиле.

- Мы вновь приглашаем всех на вечорку! 25 января ждем всех на том же месте в тот же час! Присоединяйтесь к душевным посиделкам и безудержным пляскам. Главное - хорошее настроение! - приглашают организаторы.

Тверской областной дом народного творчества

Пл. Михаила Тверского, 3

Начало в 17.00. Вход свободный.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

25 января: Татьянам будет хорошо, а студентам - лучше!

25 января - праздник, когда вместе с Татьянами везет и студентам. Или наоборот. Как бы то ни было, но именно в этот день и тем и другим почет и уважение. И даже бонусы в виде походов в театры и музеи бывают. Красота! Куда сходить студентам и Татьянам бесплатно или со скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU