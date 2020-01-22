2020-01-22T18:02:47+03:00
Звезды

В Татьянин день тверских студентов приглашают на безудержные пляски

Вечорка пройдет в народном стиле
Ирина ТАРАСОВА
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Присоединиться к душевным посиделкам и безудержным пляскам приглашают всех желающих. Фото: Кирилл Кичатов, из группы Вконтакте "Вечорки в Твери"Присоединиться к душевным посиделкам и безудержным пляскам приглашают всех желающих. Фото: Кирилл Кичатов, из группы Вконтакте "Вечорки в Твери"
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25 января - Татьянин день и Всероссийский день студенчества. Тверь не станет исключением для тематических встреч и мероприятий. Одно из них будет для студентов, но в народном стиле.

- Мы вновь приглашаем всех на вечорку! 25 января ждем всех на том же месте в тот же час! Присоединяйтесь к душевным посиделкам и безудержным пляскам. Главное - хорошее настроение! - приглашают организаторы.

Тверской областной дом народного творчества

Пл. Михаила Тверского, 3

Начало в 17.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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