2020-01-22T17:25:54+03:00
Общество

Школьники и их родители активно голосуют за Учителя года-2020 по версии читателей "КП"-Тверь"

Тверская "Комсомолка" традиционно поддерживает муниципальный этап Всероссийского конкурса
Виктория ТУШКОВА
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Участники тверского городского этапа конкурса Учитель года-2020. Фото: администрация Твери.Участники тверского городского этапа конкурса Учитель года-2020. Фото: администрация Твери.
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Имя лучшего учителя Твери, победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2020", все узнают 14 февраля, на городском финале во Дворце творчества детей и молодёжи. Ну а "КП"-Тверь" по доброй традиции запустила голосование за лучшего педагога на своём сайте. Учитель, который наберёт больше всего голосов, получит от нашей редакции диплом и памятные подарки.

Голосование идёт уже очень активно. На 17 часов 22 января больше всего голосов успел набрать единственный мужчина - учитель физкультуры Дмитрий Стёпин. Сразу за ним - Юлия Румянцева и 438 голосов. 392 голоса набрала Ольга Иванова. Такова тройка лидеров, но идут лишь первые сутки голосования, и всё может измениться!

Чтобы поднять шансы на победу вашего любимого педагога - расскажите о голосовании знакомым и друзьям. Кстати, голосовать можно и за нескольких учителей сразу. Ещё один секрет: за своего педагога можно отдать голос несколько раз, но не чаще раза в сутки.

Закончится голосование на сайте в 8:00 14 февраля. Чтобы проголосовать, перейдите СЮДА!

ИСТОЧНИК KP.RU

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