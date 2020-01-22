В двух больницах Твери заработали новые компьютерные томографы
Новой медицинской техникой оснастили областную клиническскую больницу и горбольницу №7 Твери. В каждой установили по одному компьютерному томографу на 64 среза. Это очередные плоды нацпроекта «Здравоохранение» в нашем регионе.
64 срезовые томографы позволяют всего за пять секунд получить высококачественное трехмерное изображение внутренних органов и мозга. Таким образом, значительно сокращена лучевая нагрузка на пациента. При использовании томографов предыдущего поколения приходилось проходить обследование 30-40 секунд.
Новые томографы к тому же дают куда более точный диагноз. В городской клинической больнице №7 новый аппарат станет отличной альтернативой старому томографу, который используется с 2013 года. Однако томограф-ветеран тоже еще послужит.
В ОКБ уже 10 и 8 лет действуют два компьютерных томографа.
- Покупка нового компьютерного томографа очень нас выручила. Мы видим нацпроект «Здравоохранение» в действии, – отметил главный врач ОКБ Сергей Козлов.
Специально под новый томограф в больнице отремонтировали помещение.
Также в ОКБ скоро закончат установку ангиографического комплекса. Он используется для лечения инфарктов и инсультов.
ИСТОЧНИК KP.RU