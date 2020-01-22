2020-01-22T14:24:00+03:00
Общество

В двух больницах Твери заработали новые компьютерные томографы

Это современные аппараты, которые делают 64-срезовое сканирование за считанные секунды
Александр ЖМУЛИН
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Специально под новый томограф в больнице отремонтировали помещение. Фото: областной минздравСпециально под новый томограф в больнице отремонтировали помещение. Фото: областной минздрав
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Новой медицинской техникой оснастили областную клиническскую больницу и горбольницу №7 Твери. В каждой установили по одному компьютерному томографу на 64 среза. Это очередные плоды нацпроекта «Здравоохранение» в нашем регионе.

64 срезовые томографы позволяют всего за пять секунд получить высококачественное трехмерное изображение внутренних органов и мозга. Таким образом, значительно сокращена лучевая нагрузка на пациента. При использовании томографов предыдущего поколения приходилось проходить обследование 30-40 секунд.

Новые томографы к тому же дают куда более точный диагноз. В городской клинической больнице №7 новый аппарат станет отличной альтернативой старому томографу, который используется с 2013 года. Однако томограф-ветеран тоже еще послужит.

В ОКБ уже 10 и 8 лет действуют два компьютерных томографа.

- Покупка нового компьютерного томографа очень нас выручила. Мы видим нацпроект «Здравоохранение» в действии, – отметил главный врач ОКБ Сергей Козлов.

Специально под новый томограф в больнице отремонтировали помещение.

Также в ОКБ скоро закончат установку ангиографического комплекса. Он используется для лечения инфарктов и инсультов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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