Предприятие в Тверской области задолжало дочери умершего сотрудника 200 тысяч рублей
Свои права женщина отстояла в суде
После смерти работника выплаты получила его дочьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщило, что предприятие "МДС-микро" задолжало ее умершему отцу более 200 тысяч рублей.
Мужчина работал в организации главным инженером в 2016-2018 гг. Ко дню смерти заработная плата, премия, компенсации и иные причитающиеся суммы остались невыплаченными.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к организации о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU