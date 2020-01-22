Предприятие в Тверской области задолжало дочери умершего сотрудника 200 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:02:44+03:00

После смерти работника выплаты получила его дочь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Свои права женщина отстояла в суде

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В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщило, что предприятие "МДС-микро" задолжало ее умершему отцу более 200 тысяч рублей.

Мужчина работал в организации главным инженером в 2016-2018 гг. Ко дню смерти заработная плата, премия, компенсации и иные причитающиеся суммы остались невыплаченными.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к организации о взыскании задолженности по заработной плате и иным выплатам, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU