2020-01-22T12:02:24+03:00
Политика

Пост зампредседателя Правительства РФ занял уроженец Вышнего Волочка Юрий Борисов

Соответствующий указ подписал Президент РФ
Ольга ТРОФИМОВА
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Юрий Борисов. Фото: Михаил Метцель/ТАССЮрий Борисов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Юрий Борисов назначен на заместителем председателя Правительства Российской Федерации. Приказ о его назначении был подписан 21 января.

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининского суворовское военное училище. Далее уехал на учебу в Москву. Свой карьерный путь начинал с офицерских должностей в Вооруженных силах СССР.

Работать в Правительстве РФ Юрий Борисов начал 18 мая 2018 года, когда стал заместителем председателя Правительства Российской Федерации.

21 января 2020 года вновь назначен заместителем председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Член бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Доктор технических наук.

Имеет медали и государственные награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Александра Невского, орден Почёта, орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова.

Женат. Имеет двух сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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