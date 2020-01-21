Как получить социальную карту жителя Тверской области расскажут по телефону

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:15:01+03:00

Звонки принимаются с понедельника по пятницу в рабочее время. Фото: Ольга Крыльцова

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В Твери организована горячая линия по вопросам получения социальной карты, по которой можно пользоваться правом льготного проезда на общественном транспорте. Об этом сообщило региональное Минсоцзащиты.

Льгота начнёт действовать на городских маршрутах по мере их обновления в рамках новой транспортной модели Твери и Калининского района.

Задать вопросы относительно оформления социальной карты и льготной оплаты проезда можно по телефону 8 (4822) 34-90-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу в рабочее время (с 9:00 до 18:00).

Социальную карту жителя Тверской области выдают бесплатно. Получить её можно в любом офисе «Сбербанка». Карту потребуется зарегистрировать в центре социальной поддержки населения. Для жителей Твери: ул. Склизкова, д.48 (кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304); для жителей Калининского района: Тверь, наб. р. Лазури, д.3, кабинеты 9,11,12.

ИСТОЧНИК KP.RU