Вечер песен Владимира Высоцкого пройдет в Твери
26 января, в воскресенье, в Твери пройдет Вечер песен Высоцкого. Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года.
Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Семёновича состоится в Твери в рамках встречи "...Помним...Любим...Поём..."
Организаторы - Творческое Объединение "МЕДИАНА-69" клуб "Big Ben" .
Участниками вечера станут музыканты из Твери, Москвы и Калязина: Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин) и Тим Талер (Тверь).
Клуб "Big Ben"
ул.Брагина, д.2.
Сбор гостей в 18:00.
Билеты: 200р. - пред.продажа; 300р. - в день концерта.
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- Мало кто знает, что в 1978 году его совершенно неофициально пригласили в Выползово в военный гарнизон. Сославшись на то, что это засекреченная территория, военное руководство концерт в гарнизоне запретило, но это не расстроило Владимира Семеновича. Он согласился на предложение военных и поехал с ними на берег реки Березайка на уху. Однако, признавшись, что не рыбак, да и сидеть с удочкой не умеет, отправился в лес собирать землянику. Пока военные рыбачили и кашеварили, он сидел на полянке и горстями поглощал душистые ягоды. Это ему было больше по душе. Далее.
ИСТОЧНИК KP.RU