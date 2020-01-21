Вечер песен Владимира Высоцкого пройдет в Твери

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:57:15+03:00

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26 января, в воскресенье, в Твери пройдет Вечер песен Высоцкого. Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года.

Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Семёновича состоится в Твери в рамках встречи "...Помним...Любим...Поём..."

Организаторы - Творческое Объединение "МЕДИАНА-69" клуб "Big Ben" .

Участниками вечера станут музыканты из Твери, Москвы и Калязина: Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин) и Тим Талер (Тверь).

Клуб "Big Ben"

ул.Брагина, д.2.

Сбор гостей в 18:00.

Билеты: 200р. - пред.продажа; 300р. - в день концерта.

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ИСТОЧНИК KP.RU