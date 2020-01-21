Столовая школы №14 стала лучшей в Твери

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:24:05+03:00

В Твери прошел конкурс на лучшую школьную столовую Фото: администрация Твери

В конкурсе принимали участие все образовательные учреждения города

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В Твери состоялся конкурс на лучшую школьную столовую. В нем принимали участие все общеобразовательные учреждения города. Отборочный тур прошли 12 школ.

Критерии отбора победителя были строгими. В столовых и буфетах школ-участниц члены жюри проверяли качество и безопасность сырой и готовой продукции, состав рациона, ассортимент используемых пищевых продуктов.

По итогам конкурса дипломом победителя и ценным подарком награждена директор МОУ СОШ № 14 Наталья Шикунова. Столовая данной школы признана лучшей в областной столице.

Также в номинациях "Здоровый ребенок – успевающий ученик" награду получила гимназия № 44; "Лучший дизайн-проект школьной столовой" - МОУ СОШ № 17; "За создание школьной среды, благоприятной для формирования культуры здорового питания" - МОУ СОШ № 15.

ИСТОЧНИК KP.RU