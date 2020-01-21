2020-01-21T17:08:07+03:00
Происшествия

Двое судимых мужчин сожгли склад автозапчастей в Тверской области

Таким образом они отомстили его владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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Ущерб владельца в результате ЧП составил 9 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской областиУщерб владельца в результате ЧП составил 9 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области
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В полицию обратился 31-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал, что кто-то поджег автомобильные шины, расположенные на территории склада запчастей. В результате ЧП сгорело и другое имущество. Владельцу был причинён ущерб в размере более 9 млн. рублей.

Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал поджог. Полицейские стали выяснять, с кем у мужчины возникали конфликты, и установили, что что к преступлению причастны ранее судимые жители Вышнего Волочка 21 и 27 лет. Подозреваемых задержали. В полиции злоумышленники отрицать вину не стали и рассказали, что таким образом отомстили владельцу склада, с которым ранее повздорили.

- По ч. 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" возбуждено уголовное дело. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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