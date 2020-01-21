Двое судимых мужчин сожгли склад автозапчастей в Тверской области
В полицию обратился 31-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал, что кто-то поджег автомобильные шины, расположенные на территории склада запчастей. В результате ЧП сгорело и другое имущество. Владельцу был причинён ущерб в размере более 9 млн. рублей.
Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал поджог. Полицейские стали выяснять, с кем у мужчины возникали конфликты, и установили, что что к преступлению причастны ранее судимые жители Вышнего Волочка 21 и 27 лет. Подозреваемых задержали. В полиции злоумышленники отрицать вину не стали и рассказали, что таким образом отомстили владельцу склада, с которым ранее повздорили.
- По ч. 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" возбуждено уголовное дело. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU